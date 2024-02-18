許多人都會在美式賣場好市多滿足生活所需。一位男子分享，近日他收到老婆傳來一張好市多的賣場照片，只見架上空無一物，讓他一時以為有一項商品相當搶手，仔細一看才發現，原來鋼架就是該樣商品，貼文曝光後引發熱議，不少內行人紛紛大讚，W牌的多功能組合五層置物架相當好用、耐用，「一組用三代，人走架還在」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，當天老婆從賣場傳了一張照片給他，他看了一眼後頓時心生疑惑，「我還想說是什麼東西這麼受歡迎，架上全清空…」，仔細一看標示牌才發現，原來鋼架就是販售的商品，也就是W牌的多功能組合五層置物架。

根據好市多官網，W牌多功能組合五層置物架每層最大承重約454公斤，層架需平均受力，且容易組裝、不需螺絲，耐用的金屬貨架還可以分層使用，適用於住家、辦公室、工廠、室內等廣泛場所，售價2489元。

對此，許多網友紛紛回應，「一組用三代，人走架還在」、「這個很實用，堅固耐用好組裝又不貴，唯一缺點就是搬運很吃力氣」、「我們公司貨架都是買這個，穩又耐用」、「這組好用，可以拆成3層跟2層」、「我過年要買都缺貨了⋯還找不到」、「這超級好用，還能當傳家寶」、「雖然很好用，但當初扛到地下室組裝時，重到想直接丟掉」、「重點都賣光了，而且一卡只能兩組」。