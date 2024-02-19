新春賀歲喜劇《還錢》開出紅盤，映後首周票房突破2千萬元，成為今年賀歲片中的強勢片王，而在劇中飾演女主角的蔡思韵提到，這是自己在台首部女主角之作，而前一部讓台灣觀眾對她印象深刻的角色則是《返校》電影版中的教師「殷翠涵」，也是香港金像獎影后，而拍攝《還錢》對她來說是另一種挑戰，「以前演的角色大多比較沉重，對觀眾來說自然容易將我的形象定型。
其實我私底下很愛熱鬧的，也多虧這次拍《還錢》，我能用另一種比較輕鬆愉快的心情駕馭角色，也多虧這部戲，讓我也有機會在疫情後再度回台拍攝。」過去在台灣生活、唸書了六七年，她說這次再度來台拍戲心情很不一樣，也笑說第一次和男主角陳柏霖見面時，陳就對她狂講廣東話想試著拉近距離，但她反而要陳柏霖教她台語，她笑說當時只是在想，在演戲時說不定來幾句台語會表現的更地道，但反而台詞用不到，台語倒是學了不少。
而此次為拍戲進棚拍攝名人時尚單元時，她以蕭邦（Chopard）珠寶腕表搭配Dior典雅的黑白裝束做為造型發表，蕭邦近幾年發表不少女性或中性腕表作品，包含以阿爾卑斯山脈和雄鷹為靈感的Alpine Eagle雪山傲翼腕表與結合了珠寶與鑽石工藝的L’heure du Diamant腕表系列，都相當具有特色與故事性，蔡思韵也表示，她私下熱愛可甜可鹹的造型搭配，這點特色與蕭邦可是不謀而合。
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