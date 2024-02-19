蔡思韵以另外一套典雅造型搭配亮色系鑽石風格，呈現華麗自信的女性魅力。Chopard L’heure du Diamant全鑽腕表311萬2000元；Chopard L’heure du Diamant鑽石吊飾108萬3000元；L’heure du Diamant鑽石耳環178萬1000元；Happy Hearts戒指95萬4000元。（石智中攝／服裝提供Dior）
蔡思韵以另外一套典雅造型搭配亮色系鑽石風格，呈現華麗自信的女性魅力。Chopard L’heure du Diamant全鑽腕表311萬2000元；Chopard L’heure du Diamant鑽石吊飾108萬3000元；L’heure du Diamant鑽石耳環178萬1000元；Happy Hearts戒指95萬4000元。（石智中攝／服裝提供Dior）
Chopard Happy Diamonds鑲鑽戒指，售價9萬8000元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）
Chopard Happy Diamonds鑲鑽戒指，售價9萬8000元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）
Chopard Happy Sports滑動鑽石石英機芯腕表，售價35萬元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）
Chopard Happy Sports滑動鑽石石英機芯腕表，售價35萬元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）
Chopard Alpine Eagle雪山傲翼K金鑲鑽腕表，售價150萬1000元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）
Chopard Alpine Eagle雪山傲翼K金鑲鑽腕表，售價150萬1000元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）
Chopard L’heure du Diamant心型鑲鑽項鍊，售價96萬元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）
Chopard L’heure du Diamant心型鑲鑽項鍊，售價96萬元。（Chopard提供／黃唯淯台北傳真）

新春賀歲喜劇《還錢》開出紅盤，映後首周票房突破2千萬元，成為今年賀歲片中的強勢片王，而在劇中飾演女主角的蔡思韵提到，這是自己在台首部女主角之作，而前一部讓台灣觀眾對她印象深刻的角色則是《返校》電影版中的教師「殷翠涵」，也是香港金像獎影后，而拍攝《還錢》對她來說是另一種挑戰，「以前演的角色大多比較沉重，對觀眾來說自然容易將我的形象定型。

其實我私底下很愛熱鬧的，也多虧這次拍《還錢》，我能用另一種比較輕鬆愉快的心情駕馭角色，也多虧這部戲，讓我也有機會在疫情後再度回台拍攝。」過去在台灣生活、唸書了六七年，她說這次再度來台拍戲心情很不一樣，也笑說第一次和男主角陳柏霖見面時，陳就對她狂講廣東話想試著拉近距離，但她反而要陳柏霖教她台語，她笑說當時只是在想，在演戲時說不定來幾句台語會表現的更地道，但反而台詞用不到，台語倒是學了不少。

而此次為拍戲進棚拍攝名人時尚單元時，她以蕭邦（Chopard）珠寶腕表搭配Dior典雅的黑白裝束做為造型發表，蕭邦近幾年發表不少女性或中性腕表作品，包含以阿爾卑斯山脈和雄鷹為靈感的Alpine Eagle雪山傲翼腕表與結合了珠寶與鑽石工藝的L’heure du Diamant腕表系列，都相當具有特色與故事性，蔡思韵也表示，她私下熱愛可甜可鹹的造型搭配，這點特色與蕭邦可是不謀而合。

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#還錢 # 蔡思韵 # chopard # alpine eagle # 雪山傲翼