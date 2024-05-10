一名男網友表示，當初第一次見到女友，就覺得這根本就是女神，身材又好，至少有D，當下就下定決心要追到手，經過一番努力，最後真的把女神變成了女友，交往了一個多月，終於要奔向本壘了，當天晚上還害羞的關燈，伸手一摸，讓男子當場覺得被詐騙了。

這名男子在網路《Dcard》發文表示，當初追求女神，花費心思終於把女神變成女友，但是在初次的夜晚，女友害羞的關燈，兩人衣服一脫，伸出手來後，發現身材姣好的女友，全部都是靠nubra撐起來的，這個觸感就是A罩杯，男子沒有想到，女神般的女友，居然也會這樣的詐騙行為，直呼小胸沒關係，但是不要騙啊!!

很多網友看到這篇抱怨文章，紛紛留言表示：「讓自己看起來更有魅力錯了嗎？」、「D變A真的過分了」、「一律建議分手之外，記得先試車」、「打炮原來都不用關燈的嗎」、「那你還不認真賺錢，要多大有多大」、「笑死，我也遇過」。