電影《九龍城寨之圍城》在港上映11天，截至11日下午票房衝破1.4億台幣，在大陸則一舉破4.3億人民幣（約19億台幣）。昨日監製莊澄和葉偉信、導演鄭保瑞攜手演員古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙等人現身香港尖沙咀戲院，感謝觀眾支持。古天樂直言，希望電影票房能像他在片中的名字「龍捲風」一樣，席捲全港獲得出色成績，並讓香港電影更上一層樓。

《九龍城寨之圍城》在台灣還有一週才上映，但好口碑已經傳出。古天樂也表示，對目前的票房成績感到滿意，希望可以繼續加油。他透露：「《九龍城寨之圍城》讓香港觀眾對香港電影有信心，如果成績理想，不排除會開拍前傳。」古天樂近一步表示，現在最希望的就是希望大家支持香港電影，重點不在跟其他作品較勁。

任賢齊（左） 、伍允龍11日出席電影特別活動。（圖／明報提供）

台灣演員任賢齊這次也特別抵港出席活動，在片中剃頭出演的他，直言若是要開拍續集，不介意再次剃頭出演。另外，他也對在台灣發展的後輩劉俊謙讚不絕口，任賢齊表示：「我認為俊謙是最新的頂尖演員，英俊、有型，女生都非常喜歡他」，更坦言自己從作品《梅艷芳》就開始關注劉俊謙。

任賢齊（左） 、劉俊謙11日出席電影特別活動。 （圖／明報提供）

《九龍城寨之圍城》找來影帝級演員們同框演出，被盛讚是視覺兼演技的享受。古天樂、任賢齊都抱持著傳承的心態接演。任賢齊表示，之前古天樂找他拍戲時，就已經討論過要讓年輕演員接班，更坦言自己非常感動。