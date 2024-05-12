民進黨高雄市議員鄭孟洳前天（10日）與人本基金會指控，高雄有位知名曲棍球教練對女學生性騷擾，包含觸碰國、高中學生胸部、摸腰側、胸側等，該名教練性騷長達10年，受害者至少有10位。教練還恐嚇不能跟家長講，否則會將學生「退隊」。就有基層球員向本報記者爆料，教練在曲棍球界臭名遠播，早已是「全台教練公敵」。

鄭孟洳4月初接獲民眾陳情，表示高雄知名曲棍球教練有性騷擾行為，且下手對象多為國、高中生，劉教練會趁和學生單獨相處時，以教學、開玩笑之名摸揉學生胸部、撫摸側腰、胸側等性騷動作，之後再用「退隊」威脅學生不能說。

基層球員小吉（化名）爆料，教練性騷事件在曲棍球界引起譁然，但其實教練早因為「常態性拉攏球員」在球界臭名遠播，而性騷事件被鄭孟洳爆出來後，愈來愈多受害者出面指控。

其實早在之前，教練的惡行就被登在臉書社團「爆料公社」上面，只是教練不願承認，只說是不實指控，如今事件爆開，協會的祕書長黃意表示，9日曾約談該位教練，但他不改一貫風格，打死不承認有性騷動作，但基於事證、人證足夠，4月初就將這位教練停權。

該位教練惡行不只性騷擾，他權力龐大，曾在打世界盃時將場上選手叫去一旁負責直播，讓球員身心受創，相當難過。小吉也說，教練背後勢力複雜，要將他拉下台相當困難，希望藉由此事件能夠讓教練在球界得到應有的懲罰，避免愈來愈多受害者。

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