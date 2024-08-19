交通部前部長李孟諺遭爆料出軌10年，張姓情婦多年來不圖名份、不離不棄，未料李孟諺榮升部長後開始冷落對方，女方不甘放手才導致爆出婚外情醜聞。至於李孟諺對小三態度丕變的原因，來自一場遭跟拍的會面，令李孟諺擔憂婚外情跟著曝光，因此決定分手。

國民黨立委王鴻薇5月曾揭露，李孟諺被內定為交通部長後，4月底曾與前遠航董事長張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，過程被爆料者跟拍。王鴻薇指出，李孟諺（4月）22日被質詢是否認識張綱維，隔日卻約見張綱維律師，質疑「時間點如此微妙，啟人疑竇。」

國民黨立委王鴻薇爆料，準交通部長、現任行政院秘書長李孟諺（左）在4月23日時，跟遠東航空前董事長張綱維的律師（右）見面喝咖啡，質疑「時間點如此微妙，啟人疑竇」。（取自王鴻薇臉書）

李孟諺當時駁斥「子虛烏有」，反擊部分立委在未經查證下，做出與事實顯不相符的影射感到十分遺憾，強調從未介入遠航撤照案，也不會就該案進行任何指示或處理。

根據《鏡週刊》報導，李孟諺因與謝協昌的會面遭跟拍大為緊張，當時也被直擊晚間搭計程車在新北永和某社區大樓外下車，也是今天PTT爆料指稱張姓情婦的住處。李孟諺擔憂婚外情因此曝光，才決心斷了與張姓女子的婚外情，女方不甘遭始亂終棄，如今爆料也讓李道歉請辭，仕途中斷。