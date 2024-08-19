彰化縣議員接獲陳情，彰化縣台灣母語繪本製作比賽成果冊創作者名字印錯，直呼這樣的錯誤也太誇張了。（賴清美提供／葉靜美彰化傳真）

會不會太離譜？！目前就讀彰化縣和群國中的李昀蓁同學，參加全縣台灣母語繪本製作比賽，榮獲客家語國中組優等獎，縣府將所有得獎作品集結成1本成果冊，並選了李昀蓁的獲獎作品做為封面，但卻將作者名字錯印成別位同學的名字，讓家長氣得向縣議員賴清美陳情，教育處獲知後表示將全部回收更正。

這樣的錯誤也太誇張了！彰化縣台灣母語繪本製作比賽成果冊上，封面及封厎為同一張作品，是和群國中李昀蓁同學的創作，但封厎畫畫創作者的名字卻印成另一位同學的名字，賴清美質疑，難道小朋友的畫畫就沒有版權問題？認為教育處實在錯得太離譜。

家長表示，女兒從國小一級就開始學畫畫，升上國中後，課業壓力加重，仍然利用課餘時間當成興趣來畫，為了參加這次比賽，女兒思考構圖，並反覆修改多次，才交出作品參賽，看到得獎專輯封面採用女兒的得獎作品，讓女兒及家人都相當開心。

家長指出，女兒今日因返校日回學校打掃校園，她拿著比賽得獎的成果冊翻看，才發現封面作品名稱與創作者的名字都印錯了，心情因此很沮喪；家長說，並不想追究什麼，今日有打電話向縣府反應，只希望能夠把名字改為正確就好。

對此教育處已發函縣內學校，先勿發放成果冊，若已發放請協助全部回收，教育處表示，封面作品名稱與作者誤植一事，因編輯作業的疏忽，將全部收回更正，也向作者致上最深的歉意。