民眾黨主席柯文哲身陷總統大選政治獻金申報不實，中評會決議，時任競總總幹事黃珊珊停權3年，但是仍保有不分區立委資格，外界對其接下來的政治路多所揣測。前立委蔡正元指出，前立法院長游錫堃當年為八掌溪事件辭去副閣揆，二話不說扛下，因為扛政治責任的人才會有後路。

蔡正元21日在《大新聞大爆卦》節目表示，不分區名單也是妳管的，權力大到這種程度，然後說：那個出事了不歸我管？這說不通！在政治上也許妳當時真的沒有管到，所以妳沒有司法責任。但妳今天不是律師，妳今天是民眾黨的政治人物，妳就要為妳的政治責任，扛起來！

「這個...扛政治責任的人，才會有後路啦！」蔡正元提到，以前那個八掌溪事件，游錫堃當副院長2個月，就發生八掌溪事件，陳水扁就請他辭，他二話不說就辭了！為什麼？你說他有沒有管這個事？他當然沒管。可是管這個八掌溪救災的是誰？是內政部長，然後負責督導內政部的人是誰？就是你！內政部長還不是行政院長直接督導，當時的分工，是副院長督導。就像現在鄭麗君督導哪幾個部，然後政委督導哪幾個部。

蔡正元強調，督導的人沒有管到這個事，沒有司法責任、沒有行政責任，但政治責任就是要你扛！「我想黃珊珊可能還聽不懂什麼叫政治責任」。

八掌溪事件為2000年7月22日發生於台灣嘉義縣的職業災害事件，4名工人於番路鄉吳鳳橋下游八掌溪河床上遭洪水圍困。輿論普遍認為救援系統協調遲滯，導致工人在受困2小時後死亡。此事件透過媒體全程實況轉播，在台灣社會掀起巨大輿論，並暴露出救援的疏失；當日時值週六，一些官員甚至直到工人被沖走後仍不知有此事件。首次執政的民主進步黨政府面對輿論的痛批，數次向社會公開道歉，並且懲處相關官員。