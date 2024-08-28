健保會9月將進行總額協商，上周健保會中，衛福部因未提出明年度總額目標和範圍，挨批行政怠惰，政院隨即火速核下。然而一周過去，健保會委員今出席閉門座談會時，仍未取得資料。健保會委員直言，這是史上第一次，在協商前仍給不出資料。健保會主委也表示，沒有交議案，醫界就沒辦法提供正式的版本送入健保會，首當其衝的是付費者代表，將沒有時間消化、諮詢專家學者，恐會壓縮了討論時間，呼籲衛福部盡快提供。

衛福部21日舉辦今年第7次健保會，法定交議事項為衛福部「114年度總額範圍及政策目標」。醫改會執行長林雅惠上周透露，直到會議結束，健保會委員都未取得交議內容，衛福部也沒有任何交代。

據了解，此事揭露後，政院火速把資料核下，但一周過去，今日的閉門會議中，健保會委員都仍未取得資料。林雅惠直言，這是史上第一次遇到如此情況。健保會主委、長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所教授盧瑞芬也坦言，這是她6年來首次遇到這樣的事。

「我們會前會都安排好，但是一直沒有收到交議案」。盧瑞芬說，9月就要總額協商，沒有交議案之下，將提升協商難度。付費者代表不是醫療專業，需要更多時間消化內容，手上有資料，才能充分討論。

盧瑞芬表示，衛福部給不出資料，醫界就沒辦法有正式的版本送入健保會，與付費者討論，而付費者也沒有足夠的時間請教專家學者，講壓縮討論的空間。今日的閉門會議，僅能先就5.5％的成長率上限進行初步討論，呼籲衛福部盡快提供。