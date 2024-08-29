時值開學季，中小學積極徵聘代理教師，卻遇到人力不足的難題，全國代理暨代課教師產業工會於今（29）日提出諸多導致代理教師荒的問題，其中包含工作缺乏保障、職場不友善、職業發展受限等困境，並呼籲各地方縣市政府與教育部正視這起現象，並重新建立好的教育人力制度。

全國代理暨代課教師產業工會表示，代理教師每年需重新參加考試，且考試費用高昂。即使獲得續聘，薪資也無法調整，離職時也無法獲得遣散費。許多代理教師被迫接受行政職務或班級導師的工作，缺乏合理的制度保障，甚至不如基層勞工。

全國代理暨代課教師產業工會提到，代理教師面臨「同工不同酬」的現象，工作負擔重，薪資卻僅為正式教師的一半甚至更少。許多正式教師應承擔的行政和導師職務卻推給代理教師，拒絕接受這些工作則可能遭到排擠。代理教師在校務會議及教評會上無發言或表決權，進一步加劇了這種不公平、階級化的工作環境。

全國代理暨代課教師產業工會指出，代理教師若想獲得穩定的工作，往往需要花費大量時間投入行政工作或協助行事，等同於以時間換取職位。準備正式考 試需要更多時間，尤其是偏鄉代理教師，由於缺乏進修機會， 更難以取得教師證。這導致許多教師在熱忱消磨後，對未來充滿迷茫。

為解決上述困境，全國代理暨代課教師產業工會向教育部與地方政府喊話，應賦予代理教師全年薪，並每年調整薪資，無論國中小教師證均應敘薪。

校務會議及教評會應納入同比例的代理代課教師，與代理相關的權責議題，應賦予其發言及表決權，保障弱勢族群的權益。政府應合理補助扶植代理教師工會，讓其能夠真正為代理教師發聲。

全國代理暨代課教師產業工會也希望，能夠整合全國教師甄選考招，取消學校招考代理教師報名費，並加強偏鄉代理教師福利，對於教育人員、主管職場霸凌加重懲處。