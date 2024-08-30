少子化浪潮下，台東縣今年國小新生人數逆勢成長，較去年微幅增加9人，共1335人。今天開學日，有17所國小新生少於5人，3校僅1人，萬安國小振興分校、安朔國小新化分校皆無新生入學。
今天是開學日，台東縣府教育處統計，112學年度全縣國小一年級新生總人數1335人，113學年度為1326人，略增9人。其中17所學校新生少於5人、3校僅1人，池上鄉萬安國小振興分校、達仁鄉安朔國小新化分校0新生。
萬安國小校長吳能州受訪表示，偏遠學校容易因社區人口外移、少子化等影響，某個年齡的學生出現斷層是常態，「大家都希望能有新生，但偏鄉的山區，有時候這一屆剛好都沒有，有時候就有3、4個」
今天開學日，台東縣17所國小新生少於5人，3校僅1人，2分校0人，全縣國小新生人數比去年微幅增加9人，共1335人。台東縣府教育處表示，台東近年著重社福、醫療及教育等計畫，讓年輕人願意留在台東。
教育處長蔡美瑤表示，縣府致力於教育、社福、醫療計畫，她發現許多年輕人願意留在台東，未來新生人數成長可以預期。她了解偏鄉小校招生困難，校長們都很努力，知道社區哪一戶有小一新生，都會逐一拜訪，但同時也要尊重家長的選擇權，有時整個區域就是沒有新生，對於學校辦學就相對辛苦。
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