劉雨柔日前在節目上重提昔日被某女星影射是心機女，慘遭出征，網友循線找到該名女星似乎是楊皓如，楊皓如在回應網友留言時，指出「婚姻幸福方面我現在已經贏她很多了」，讓劉雨柔PO出流淚照反擊，對此，美女律師李怡貞直言：「如果用離婚這件事來攻擊人，我真的覺得很不可取，都已經什麼世代了」。

李怡貞表示對女明星吵架的事不予置評，但若用離婚來攻擊人，只能說很不可取，畢竟現在都什麼世代，還把「離婚」與失敗作為連結，真的是相當lag，畢竟對長期處在傳統規範下的女人而言，「離婚」是個艱難決定，為了證明自己正向優秀，奮力去扭轉關係，豈料最後只抓住婚姻的空殼。

李怡貞指出有的人覺得「為丈夫孩子奉獻，做公婆稱讚的好媳婦」，才是人生勝利組，反之，離婚的女人難道就如同破鞋，是什麼人生失敗組嗎?她點出因為標籤化「離婚」二字，導致很多人在離婚後，容易困在「歹命」情緒中，但委屈自己在不適合的關係，對所有人唯命是從，這樣比狗還不如，其實也沒比較強。

李怡貞自認先前因為「蟑螂離婚」的廢文躍上媒體版面，其實某面向在反應扭曲的社會現實，當時指的「蟑螂」只是一個象徵，其實是要強調讓在婚姻忍無可忍的事物，都是決定離婚的正當理由，能決心離婚的人表示有足夠勇氣，不願長年隱忍而失去自己，強調「幸福，絕對不是活在別人眼中嘴裡」。