被網友封為「兇版李毓芬」的性感辣模陳香菱，因擁有與女星李毓芬相似的甜美臉蛋，及超兇猛的H級好身材，讓她在網路上迅速竄紅，甚至成為知名雜誌的《JKF》的性感女郎。經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前和一票姐妹出國，她大方曬出機上露奶畫面，讓許多網友看到臉紅心跳。

陳香菱今（16日）在社群平台發文：「注意看，這個女人太狠了」，她曬出在飛機上的照片，周圍光線有些暗，仍可以看出陳香菱妝容精緻，雪乳離鏡頭很近，渾圓曲線超火辣，讓網友看到血脈賁張。

她此行去了好幾個國家，大多都在歐洲，近日她抵達維也納，透露想在當地看歌劇，演出前兩天才在官網上訂座位，花了一百多歐元（約3239台幣）買到2樓的看台區，陳香菱推薦如果想看歌劇最好選看台區，因為1樓是平面的肯定會被其他人擋住，她總結看完的想法：「每個位子有提詞機，但是沒有中文，只好對著提詞機，用Google翻譯，但翻譯出來還是詞不達意，所以看不太懂，中場後就想睡覺了，現場的管弦樂演奏跟歌劇還是很震撼的，而且歌劇院裡外都好好拍啊，尤其包間好有歐洲貴族的感覺，幻想自己是香香公主」。

陳香菱去聽歌劇的公主風造型。（圖／30zz.z Instagram）

照片中的背景在知名的維也納國立歌劇院內，該建築已經有153年的歷史，陳香菱當天選了一件黑色的抹胸小禮服，既可露出美背，又能展現火辣曲線，前凸後翹的身材非常吸睛，置身於歐式建築中既優雅又性感。