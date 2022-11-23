汪小菲不滿前妻大S透過法院追討500多萬生活費，在微博連發數十篇文砲轟徐家人，甚至連母親張蘭都加入戰局，不僅用語音飆罵30分鐘，還指出有「爆炸性指控」，對此，眼科名醫黃宥嘉也針對此事提出5點分析，強調「一票台灣人不衷心喜歡看到離婚的女人（前妻）好過」。

黃宥嘉從大S、汪小菲事件看到的現象，列出五大點分析，她依序指出「一票台灣人不衷心喜歡看到離婚的女人（前妻）好過」、「不管結婚離婚都希望女人靠自己（男人靠小三？）」、「人爛沒關係，只要有錢就好。做錯事的彌補誠信，只要涉及到金錢就變得次要。必須矮一截」、「合約不重要、道德不重要、觀感不重要，錢最重要，老子賴帳能不付就不付，竟然可以獲得認同」、「不爽前妻離婚（+再婚），還用前夫的家用費、贍養費，連契約毀約都當成對的，就付違約金重簽不會嗎？」

綜合以上幾點，黃宥嘉表示離婚協議裡不會有違約金，只會有6期到期不付須一次付清的強制執行，只不過當今社會不會譴責與促使離婚男人多付一點撫養費，讓小孩有更好的生活及受教育的機會，倒是對付很多因前妻再婚不願意再付的外遇離婚男給予很大理解，接著語重心長表示：「這不是八卦，是現代社會重要議題」。

對此，網友紛紛留言：「這位先生的每個舉動，都在印證前妻離開他是再正確不過的決定」、「大S過的愈幸福，就是最成功的事情，汪是全盤皆輸，再出來亂吠，沒人理他了就當是看笑話」、「每次看到類似新聞留言就覺得台灣女權倒退100年，美國一堆女人結婚又離婚分財產贍養費拿爽爽，到了台灣就變成貪心。真的可悲」。