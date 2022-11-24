籃籃（左）、浩子體驗餵小羊喝奶。（民視提供）

無尊（左起）、浩子、籃籃、阿翔、林真亦。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》本周播出浩子、阿翔、籃籃、無尊、林真亦前往高雄路竹當羊奶達人，在挑戰修剪羊蹄時，未婚的無尊被派上場，嚇到臉色發白的他結果被羊奮力一蹬，踢到重要部位，瞬間面露猙獰，痛到失去表情管理。

職人奕勝更解說如果已婚男士要原地結紮就可以來體驗這一關，因為要「背對羊」並抓住羊腿夾在大腿內側，當羊使力掙脫時要用力抓好，然後馬上將羊蹄修剪好，但常常沒抓好就會被羊腿擊中「重要部位」會痛到像結紮，浩子大方表示已經結紮不擔心，阿翔也表示不擔心挑戰，因為他已有3個小孩，無尊自認未婚應該可以不用挑戰這一關，沒想到眾人派他上場挑戰，嚇到臉發白的他背對著羊抓住羊腳，一開始穩穩剪指甲時，羊突然奮力一蹬踢，讓無尊失聲大喊「我要結紮了」，被踢到重要部位的他直接棄羊而逃，讓浩翔笑說他直接體驗到「原地結紮」。

職人就講解小羊長大之後需要幫牠們分宿舍，以免同一圈裡的「兄弟姊妹們」在青春期時近親繁殖生出不健康的小羊，分辨的方式就是摸小羊有沒有蛋蛋，有蛋蛋的就是公的，在職人講解後大家開始試摸羊的蛋蛋，籃籃邊摸邊無厘頭發問：「牠們會不會告我們性騷擾？」浩翔更是歪樓問：「羊蛋蛋跟她平常摸的蛋蛋有什麼不一樣？」籃籃頓時傻眼，不知道怎麼接話，當氣氛凝結後，阿翔才解釋「是問跟妳養的貓貓狗狗有什麼不一樣啦！」猛虧籃籃想歪。

籃籃和林真亦看到小羊時，都被牠們的可愛模樣迷倒，直呼要被融化了，忍不住將羊咩咩「抱緊處理」，但籃籃和林真亦把羊放下後，小羊突然失控亂跑，直接上演一場追羊大戰，讓大家大爆笑。除了餵羊，職人提到平常也要幫羊剪指甲（修剪羊蹄），因為不像放養的羊會時時刻刻在野外磨損羊蹄，如果指甲太長會讓圈養的羊走路感到困難，會造成不舒服也會影響食慾不健康，所以定期修非常的重要。