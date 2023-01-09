在忙碌的現代社會中，某些人在晚餐時間過了很久之後才吃飯，已經成為1種習慣，這是因為繁忙的工作日程可能會使我們無法控制用餐時間。然而大家也都有一個認知：吃宵夜會導致體重的增加。近日《細胞代謝雜誌》（Cell Metabolism）上就發表了新研究證實其中原因。

波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）醫學時間生物學主任、哈佛醫學院的教授Frank Scheer說明，這項研究中一共有16名超重或肥胖的參與者，控制他們的運動、睡眠和光照。所有參與者每頓飯都吃一樣的食物，但吃的時間不同：1組的早飯從早上8點左右開始，另1組在中午左右吃第1頓飯，但2組1天都吃3頓飯，中間隔了大約4個小時。

參與者在測試開始前2到3周保持相同的就寢時間和起床時間，並在研究前3天在相同的預定時間吃相同的食物。而且每天都會記錄他們的飢餓感、食慾和對特定渴望的反應，並抽取血液樣本，同時收集他們的脂肪組織的樣本，看看是如何儲存脂肪的。

從研究中發現，由於食慾相關激素的變化，較早進食組在白天對食物的渴望和飽足感與較晚進食組有顯著的差異。與較早進食組比起來，較晚進食組白天飢餓的機率增加了1倍，而且更有可能想吃更多食物，並且渴望澱粉類、重鹹口味和肉類等食物，且在白天燃燒的卡路里也比較早進食組來得少。

因此，有句諺語：「早餐吃得像國王，午餐吃得像王子，晚餐吃得像乞丐。」可能是真的。所以，如果希望身體健康不發胖，就要做出簡單的改變，比如在睡前大約3個小時內不吃東西，但如果真的忍不住的話，請考慮蛋白質和纖維含量較高的食物。

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