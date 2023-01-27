女星大S（徐熙媛）2010年嫁給商人汪小菲，兩人於2021年結束11年婚姻，隔年大S火速與曾交往過的韓國歌手具俊曄結婚，兩人在年輕時曾偷偷交往，這段時隔多年的黃昏戀卻疑似惹火汪小菲，令汪小菲多次在社群平台上開砲，攻擊大S一家人，前婆婆張蘭也聲援兒子，多次在直播中開酸前媳婦，近日張蘭在直播中提到大S在新年發了一張與具俊曄的合照，讓她怒喊：「是人嗎？」

張蘭在近期直播中提到，大S在新年時解除對張蘭的封鎖，發了一張與具俊曄的家庭合照，發完之後又將她再度封鎖，讓張蘭氣到直呼：「什麼人幹這種事？你說是人嗎？還不許我說嗎？」這段話引起網友討論，不過張蘭沒有拿出證據，讓許多網友質疑真實性：「大年三十發的張蘭能憋到現在才發？汪小菲還能沒狂怒？妳倒是放個截圖啊，只會口嗨啊？」、「現在聽她的話要打折扣了，太愛說謊了，一天一齣戲」、「曬記錄啊，實錘一下」、「要是真的她能忍住不發出來？張蘭說的話我一個字也不信」。

張蘭怒罵大S行為：「什麼人幹這種事？你說是人嗎？還不許我說嗎？」（圖／微博）

張蘭在汪小菲離婚後時常在直播中提起大S相關話題，並有意以「模仿具俊曄當DJ打碟」、「用牛仔褲改包包」、「躺床墊」等事件引網友關注，在大S發聲明被大陸網友諷綠茶後，張蘭緊跟時事在直播中銷售綠茶，諷刺大S意味明顯，許多網友誇張蘭是媽媽中的戰鬥機，給予「戰蘭」封號。