每個人對於星座的看法都不盡相同，有人認為「星座」非常準確，但也有部分的人認為星座不過是「巴南效應（Barnum effect）的一種。但不論如何，歷史非常悠久的星座學如同另類大數據分析，將人們歸納為12類，在日常生活中也經常被用來判斷一個人的性格，甚至每個人都會有自己討厭和特別合得來的特定星座！

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「十大討人厭星座」，快一起來看看你有沒有入榜吧！

No.10 雙魚座 Pisces

感情豐沛的雙魚座，常常一不小心就陷入粉紅泡泡中，哪怕只是一個眼神，雙魚座都可以幻想出浪漫的偶像劇劇情，在愛情當中，雙魚座對戀人可是百依百順，另一半說什麼就是什麼。導致雙魚座經常因為感情，而犧牲掉很多東西，就連友誼也可能被犧牲，讓身邊的朋友覺得相當頭痛。

擁有超強想像力的雙魚座，除了能腦補出浪漫愛情故事，還會在夜深人靜的時候，突然疑神疑鬼，「雙魚座絕對有被害妄想症，整天都在腦補劇情」、「雙魚真的是聽到什麼，就悶在心裡，然後悲傷到天明」、「雙魚座想像力真的過於豐富，講一句話都可以被曲解」。

No.9 摩羯座 Capricorn

摩羯座最大的缺點就是「太過務實而不浪漫」，無論遇到什麼事情，摩羯座總是平靜的妥善處理著所有事情，但也正因為如此，讓人覺得太過理性，而顯得「沒有溫度又不近人情」。而且摩羯座要決定一件事情的時候，也要考慮很久，所有的事情都先往最壞處想，擁有超悲觀的內心世界。

摩羯座還有另外一個特質就是「不擅於表達」，內向性格的他們，總是喜歡把所有的話都憋在心裡，「摩羯座其實超悶騷，內心超多想法，但就是不講」、「要追摩羯座的人真的要很有耐心，他們的性格實在太悶了」、「悶騷就算了，還超固執又古板」。

No.8 天秤座 Libra

外表溫和的天秤座總是被冠上「和平主義者」的標籤，經常為了不想引起衝突而忍氣吞聲，但也因為秉持著和平主義，導致很多時候，他們都是「什麼都好」的態度，甚至已經是燃眉之急的事情了，天秤座還是慢悠悠的在選擇，讓旁邊的人看的相當著急。

但看似溫柔的天秤座，總是會在神奇的瞬間，一針見血的來個「關鍵評論」，「天秤座就是悶半天不講話，突然來一句名言，往往都超毒舌，讓人感到相當受傷...」、「天秤真的是下金句大師」、「除此之外，天秤座超懶惰又隨便，讓身邊的人看的超火大，但他們還是慢悠悠…」。

No.7 處女座 Virgo

雖然大家對於處女座的刻板印象是「潔癖」，但其實並非每個處女座都是對環境感到潔癖，而是更在意的是對於規劃好的行程、順序，千萬不能被打破。而且對於自己在意的細節真的就會非常的嚴苛，甚至到了龜毛的程度，讓不少人覺得跟處女座相處壓力超大。

而且一但處女座對事情有一套自己的想法或理念時，真的沒人能撼動的了他們。「超級沒有接受別人批評的肚量XD」、「 你講處女座不好，真的只會被他們罵得更慘」、「處女座都有潔癖跟龜毛的性格，只是在意的點不一樣而已好不好」、「壓力真的巨大」。

No.6 雙子座 Gemini

雙子座的人最常被抱怨的點就是「善變」，甚至不少人表示雙子座的人根本就有雙重人格，這秒講過的事，不要懷疑下一秒他可能就會忘記，就連情緒也可能一秒轉變，開心的時候什麼都好，不開心的時候，不只沒有包容度，還會講出尖酸又苛薄的語言。

這樣陰晴不定又忽冷忽熱的個性，也成為了大家討厭雙子座的原因，「不只心思轉變很快，還不愛跟別人商量」、「絕對是有雙重人格，變來變去，真的超級莫名其妙」、「聽雙子講話，先聽一半，之後看看他有沒有要繼續…」、「說好的事，沒多久就會忘記，還會問你怎麼這樣…」。

No.5 金牛座 Taurus

如同名字一般有著牛脾氣的金牛座，經常因為頑固又不知變通個性，讓大家感到討厭，但其實金牛座是典型的吃軟不吃硬，只要他認定的人，什麼都可以，但如果你不是他認定的人的話，金牛座小氣又愛計較的特質就會馬上在你面前展露無遺。

除此之外，金牛座一生氣就不愛說話的臭脾氣，也讓不少網友感到害怕，「很愛生氣，但懶得表現出來，導致最後像在生悶氣」、「金牛座真的不會火爆，但就是擺臉色，搞得全世界都知道他在不爽」、「金牛座真的超愛生悶氣，超可怕」、「一生氣就不說話，一難過就不吃東西，就是金牛座」。

No.4 水瓶座 Aquarius

每次說到「最怪星座」水瓶座一定榜上有名，擁有自己小宇宙的水瓶座，常常認為自己看破了世俗，所以對待萬物有自己獨特的見解和想法，加上因為不想和其他人一樣，所以總是獨樹一幟。但就算被冠上「最怪的星座」，他們也不以為然，甚至對自己的怪引以為傲！

水瓶座傲嬌又捉摸不定的個性也讓不少人覺得超火大，「每次都心口不一拒絕，之後才覺得很委屈生悶氣，真的會超生氣」、「每次問怎麼了，死不講」、「跟水瓶座相處真的要有耐心，情緒來的莫名其妙」、「連情緒表達都讓人摸不清」、「水瓶座就是超級難搞」。

No.3 獅子座 Leo

霸道的獅子座個性相當獨斷專行，總是認為自己是對的，聽不進去別人的建議，加上愛面子的個性，讓他們就算意識到自己是錯的，但為了面子，還是要反駁幾句，硬說自己做得到，最後事情還可能會搞得一團糟，但大部分他們都會把事情處理好，因為儘管累的要命，但一想到「面子問題」他們還是會撐下去把事情做好！

獅子座倔強又霸氣的王者氣息，也讓不少人分享與身邊獅子朋友相處的經驗，「還沒看過獅子座主動認錯過」、「獅子座在做決策的時候真的是雷厲風行」、「完全無法跟獅子講他們已經認定的事情，怎麼講都沒用」。

No.2 射手座 Sagittarius

一說到「射手座」大家腦子第一個浮現的絕對是「花心」，對每個人都很博愛導致沒有邊界感，加上三分鐘熱度又缺乏耐心，讓「不專情」的標籤更死死貼在射手座身上。此外，射手還有一堆過度理想化和不切實際的想法，常常讓人搞不懂射手座到底在幹嘛。

想到什麼做什麼、一天到晚想出去玩的射手座，也被不少人批評，「真的是抓不住，跟脫韁的野馬一樣」、「完全不知道射手座下一秒又要搞出什麼事來」、「每次聽到射手座跟我說『我有一個想法』，我就頭皮發麻」、「而且超級衝動又粗心，跟射手座麻煩多注意一下」。

No.1 天蠍座 Scorpio

神秘又高冷的天蠍座，常常因為與生俱來的距離感，讓人覺得很難親近，加上時不時放出的冷箭，常常讓人冒出一身冷汗，除此之外，天蠍的控制欲和口是心非，也讓不少人表示要跟天蠍相處的好，真的是一件很難的事情，甚至直言「跟天蠍生活處處是地雷」。

天蠍座「城府深、愛記仇、愛恨分明」的特性，也讓不少有經驗的表示真的不要惹到天蠍座，「一開始真的不敢跟天蠍座深交」、「天蠍在意的事情，就算過了一萬年他們還在講」、「時常被天蠍的直接刺傷」、「天蠍座就是一個不會馬上復仇，但會抓緊任何一個報仇機會的星座，怕爆」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月08日至2023年02月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『討人厭星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。