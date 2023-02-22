蛋價日前漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象重演，卻有親綠側翼粉專如「雞律委員會」狂帶風向，說如果他看到巧克力麵包架上沒了，他會換一家或吃別的，不會拍照說全台灣都缺該品項等言論。媒體人張禹宣今(22日)在臉書發文打臉，引述《自由時報》報導業者說法，從「去年」中就開始明顯感受到雞蛋供不應求的窘況。他直酸官媒總指揮早跳車了，側翼網軍還坐在已經翻掉的車上懷疑人生。

「還在說缺蛋是認知作戰？這下翻車翻大了！」張禹宣表示，當側翼網軍還在四處奔波尋找買得到蛋的證據，殊不知「真官媒」、「總指揮」都已經跳車了。總指揮直接開示，雞蛋「供不應求」，內文更是粗暴直白地寫道：業者：1箱雞蛋去年從300、400元一路漲到600、800元，目前已經破千，鳥蛋也是1台斤從50元漲到上百元。根據《自由時報》報導，得意中華食品董事長陳秀卿表示，連小鳥蛋都缺，「現在是有錢也搶不到貨！」

《自由時報》這則報導「雞蛋、鳥蛋供不應求，佛跳牆小鳥蛋改以小丸子替代」中還提到，業者陳秀卿說：從「去年」中旬國際原物料玉米飼料漲價，蛋雞農減產，就開始明顯感受到雞蛋供不應求的窘況。

「護著護著，就翻車了！」張禹宣揶揄，回頭一看，總指揮人早跳車，只剩側翼、網軍坐在車上，懷疑人生，一股蛋蛋的憂傷，幫哭哭。他強調，照片來源：自由時報、自由時報、自由時報，很重要說三遍；還在留言區繼續虧，「網軍：缺蛋認知作戰啦！總指揮：去年就開始缺，有錢買不到。網軍：我是誰我在哪？」網友笑回：「應該是在蔡ㄜㄜ說的元宇宙裏吧！」

張禹宣還在留言區繼續狂酸「總指揮都鳴金收兵了，兄弟們不要再做無謂的犧牲啦」、「瑞凡，可是總指揮說缺蛋」、「因應缺蛋危機，業者紛紛尋找『類雞蛋』等代替品，圓圓的長的像就好」、「（網友：沒有買蛋app）雞蛋地圖，周邊有雞蛋可以買時會響起」。