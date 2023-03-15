阿喜（林育品）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，2012年被票選為宅男女神打開知名度，進入演藝圈後，阿喜不計形象搞笑，與多位綜藝界大哥合作，轉戰戲劇圈也有不俗表現，她前年公開認愛搞笑諧星無尊，被網友調侃是「美女與野獸」CP，近日阿喜曬出僅穿內衣內褲的照片，讓男友無尊現身留言區。

阿喜3月14日白色情人節曬出一組黑白照，照片中阿喜只穿著內衣褲，蜜桃臀形狀相當火辣，她更做出彎腰姿勢，不過性感事業線被花瓶擋住，阿喜寫下「白色情人節快樂」，引來好友楊奇煜留言「玻璃尊」3字，而阿喜男友無尊回應「什麼鬼」，網友在貼文下方表示：「花拿走謝謝」、「我覺得無尊太快樂」、「超性感，羨慕無尊」。

阿喜在情人節曬出一組照片。（圖／阿喜facebook）

阿喜曾透露可能是以前交往對象都偏邊緣，演變成她母愛氾濫、話太多，後來選一個不一樣的（指無尊），就發現原來不用一直講話滿舒服的。她坦言自己恐婚，但喜歡小孩，想要先生小孩，也已經凍卵了，「覺得結婚有承諾感，也沒迫切必要一定要做這件事」，跟交往對象通常會避開結婚話題，還曾用「算命說我要58歲才能結婚」來搪塞。

而她與男友很少在社群平台公開放閃，阿喜認為感情是私事，不喜歡攤在陽光下，如果太聚焦，感情發展會有壓力，「我們都不是會放閃的人，一方面也擔心不符合大家期待，反正就是順其自然。」