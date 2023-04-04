不少情侶會在另一半身上種草莓，一位女網友表示，男友看網路教學怎麼種草莓，實測成功了，但仔細一看卻發現「草莓」上有血跡，本以為是自己被吸破皮了，結果發現是男友用力過猛把自己的嘴唇弄破了，引發網友熱烈討論。不過，急診科醫師翁梓華示警，種草莓最好避開總頸動脈、內頸動脈與外頸動脈形成的「頸前三角區」，若施力不當可能導致血管受傷，進而引發血管剝離等急性心血管疾病。

一名女網友昨天在Dcard上分享，某天晚上和男友躺在床上，她心血來潮在男友的手上種了一顆草莓，男友見狀立刻反拉住她的手想練習種草莓，但嘗試了幾次總是失敗，最後竟抱著手機Google如何種草莓。

女網友表示，男友仔細研究過後，開始在她身上練習種草莓，最後果然成功了，但她仔細一看不得了，竟然流血了，讓她當場傻眼想說「Google到底是怎麼教的？」拿起衛生紙想擦拭掉血跡，結果發現這個血好像不是她的，轉頭看了一下男友，發現男友為了種草莓嘴唇都破了，讓她笑到快崩潰，忍不住想問種草莓有這麼困難嗎？

貼文引起網友討論，「我男朋友也不會」、「好好笑，你們太可愛了」、「我也不會」、「如果妳男友是吸血鬼會餓死嗎？」不過，也有不少網友留言警告，種草莓其實是很危險的行為，而所謂的「草莓」其實就是瘀青。

急診科醫師翁梓華曾在臉書發文表示，頸部左右各有一條頸動脈，總頸動脈向上會分流成內頸動脈與外頸動脈，形成一塊「頸前三角區」，種草莓的時後最好要避開這個區域，否則若施力不當可能導致血管受傷，進而引發血管剝離等急性心血管疾病。