總統蔡英文出訪二度過境美國，與美眾議院議長麥卡錫的會面眾所矚目。前立委蔡正元5日在《頭條開講》節目指出，首先是「麥卡錫人緣沒有特別好，除了美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格外，很少人願意捧場」；再來「蔡麥將發表聯合聲明，但民代來做就是非正式，沒有法律效果」；第三「蔡想敲鑼打鼓大內外宣，但不會有國際媒體版面」；第四「議員不是官員，即使稱蔡台灣總統也非正式、不嚴重」；最後「蔡也沒接受媒體提問，淪為美方議員出風頭的道具」。

蔡正元表示，第一個劇碼是蔡英文跟麥卡錫見面，麥卡錫也就帶了幾個所謂的，像蓋拉格一定會去，他管的就是中國大陸、台灣嘛，其他人比較好奇還有什麼大咖會出現？不至於有什麼太大咖的吧？因為很少人願意去捧麥卡錫的場，不要看他眾議院議長，在共和黨裡面人緣沒有特別好。

「民主黨就算想要搶搶燈光，大概也不太願意捧他場！」蔡正元提到，再來就是麥卡錫跟蔡英文的對談裡講什麼？麥卡錫講什麼、蔡英文講什麼，接下來聽說要發表聯合聲明。很少聽過民意代表可以發表聯合聲明，聯合聲明大都是政府官員在發表的，民意代表發聯合聲明，怎麼說怎麼怪，但也不能說不可以，因為他等於就是非正式的，它沒有法律效果，只有政府跟政府的官員之間發表聯合聲明有法律效果，民意代表沒有！

蔡正元指出，但是回來台灣之後可以敲鑼打鼓：以前沒有現在有耶！也真的是如此，因為麥卡錫想做秀，不能來台灣已經憋了一肚子氣了，民主黨政府把蔡英文調到美國去，那我們也幫你們台灣去宣傳，宣傳之後最好大陸再打個幾發飛彈來，好在國際媒體上面耀武揚威。

「現在國際媒體會報嗎？不會的啦，在小角落那邊登一登，還不如馬克宏訪問北京！」蔡正元強調，他們稱呼蔡英文台灣總統，其實沒什麼好意外，因為他們不是官員，對他們來講不是重點，因為不是正式的。如果是美國政府這樣講，就很嚴重。「那看蔡英文怎麼自稱嘛！」

蔡正元最後也直指，蔡英文從離開台灣的機場，一直到美國，好像除了瓜地馬拉總統說你是真正的中國以外，她好像沒有一次自稱過「我是中華民國總統」，這才是問題。蔡正元直言，至於蔡英文有沒有接受媒體記者問答？「沒有！所以蔡英文只是他們的道具！」