國內鳳梨於4月進入盛產季，然而今年1-3月天氣偏涼，除了品質不如預期，加上有農友因去年鳳梨價格好使得今年提早催花，各大產區採收期因而相撞，導致量多價跌，甚至有農民不敷成本而棄收。農糧署今(6)日表示，對於這樣的「反面教材」表示遺憾，下半年會和農民再積極宣導。

農糧署今日舉辦「鳳梨產銷精進記者會」，針對今年高屏至雲嘉產區採收撞期，農糧署長胡忠一表示，去年風調雨順鳳梨植株生長良好，加上去年2、3月價格好，使得農友今年提早催花致採收期集中2-4月，但今年早春偏寒，2月底前採收鳳梨品質仍不穩定，然而4月上旬高屏已採收5成，嘉南產區2-3成，達到今年產量高峰。

媒體問到，既然2月外銷就開始，現在鳳梨品質還不穩定，是否規劃延後採收時間來配合產季？胡忠一指出，鳳梨露天栽培本來就有上中下級品，最好的是拿來出口，中級品則國內行銷，下級則用於加工等，品質不穩定並不是全部，也不是都不能賣，「自己3月在東京食品展吃的台灣鳳梨都很甜」。

至於政府能否建議農民適當的催花採收時間點，以避免未來採收期再相撞？胡忠一說，鳳梨整年都有，最大量產的採收期在每年3-5月，去年農友看到價格好所以今年提早催花，今年1月產量就已經接近3萬公頃，是平常的3倍，其實輔導過程都有一再提醒，這次會發生還是比較遺憾的地方，「但我們是民主國家啦，對於這樣的反面、失敗的教材還是會盡力宣導」。