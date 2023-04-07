總統蔡英文美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫完成會面，蔡麥會引發討論。前立委郭正亮6日在《新聞大白話》節目指出，蔡出訪雖見到眾議長，讓眾議長稱她台灣總統是創舉，但我總統過境紐約見不到紐約市長，訪美見不到聯邦官員也是創紀錄，怎麼不提？重點是麥卡錫強調沒有違反一中，還說不會邀請蔡英文去國會演講，也不會率領國會代表團到台灣，麥卡錫有必要這樣公開講出來嗎？綠營大外宣要不要回應一下？

「我覺得要講蔡英文訪美，要公道講！」郭正亮表示，她當然有創紀錄的部分，就是見到眾議長，這是事實。眾議長稱呼她為台灣總統，沒有錯，這是創紀錄。可是也有另外兩項紀錄，為什麼不同時提？我們過境外交的總統，第一次在紐約見不到紐約市長！陳水扁跟馬英九都見到紐約市長，蔡英文見不到！還有蔡英文從頭到尾，從紐約到加州，沒有見到一個聯邦官員！這也是創紀錄，怎麼不講這兩點？

「那你認為是行政部門重要，還是立法部門重要呢？我看全世界都會認為行政部門重要吧？」郭正亮提到，今天就看到行政院羅秉成在那邊吹牛，你自己是行政部門，外交見不到美國聯邦官員，見不到紐約市長，見不到紐約州長，還好意思只講說你創紀錄？說台美關係有史以來最好？這種話自己收回去吧！行政部門都見不到，去對比陳水扁跟馬英九，也是空前的。

郭正亮指出，麥卡錫說，第一，我沒有違反一中政策，他遵循一中政策；第二，他以後不會邀請蔡英文去國會演講；第三，他不會率領國會代表團到台灣。為什麼不把這三點也講出來？麥卡錫有必要這樣嗎？就在那個場合，公開講出未來兩件事他不會做，而且他事實上還是一中！那民進黨有遵守一中嗎？要不要回應一下？所以只選擇對自己有利的，把這種外交當作大內宣，「這個時代過去了啦！」