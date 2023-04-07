為慶祝4月2日社工日，高雄市長陳其邁7日邀請榮獲衛生福利部及南高屏地區社會工作專業人員表揚的社工人員茶敘，肯定社工人員平日以專業、認真的服務態度提供各項社會福利服務措施，也讓社會大眾看見社工的辛勞與價值。

為慶祝4月2日社工日，高雄市長陳其邁7日邀請榮獲衛生福利部及南高屏地區社會工作專業人員表揚的社工人員茶敘。(高雄市社會局提供)

為表達對社工人員的感謝，陳其邁特別於7日出席社工交流茶會，現場與社工感性對話了解社工工作辛勤的日常並和社工共同歡唱「美夢成真」、「紅豆」，支持且肯定社工專業及貢獻！

今(112)年獲南高屏社工保護服務獎的社工楊婷雯，自105年任職家庭暴力及性侵害防治中心至今，從事性侵害及成人保護工作，不畏艱難，勇於與相對人、家屬協商溝通以維護個案權益，積極協助「一站式服務」機制建立，讓個案能同時完成驗傷及筆錄程序，避免二次傷害及舟車勞頓之苦，更運用多元管道推展宣導家暴及性侵害防治觀念，將預防工作傳遞社會每個角落，並參與研究及彙整成果，發表論文及專書，使服務經驗得以傳承。

活動現場並邀請台灣動物輔助治療專業發展協會提供犬力療癒服務，讓毛小孩化身助人者發揮療癒功力，協助平時負責助人的社工夥伴紓解工作壓力，獲得正向力量得以繼續堅守崗位，市長非常感興趣的與動輔師瞭解治療犬培訓過程，並代表全體社工贈送潔牙骨及餅乾慰勞治療犬出勤的辛勞。

前鎮社福中心社工郭明原也自彈自唱「社工之歌」，歌曲內容描述社工忙碌的日常、秉持社工專業與使命陪伴個案面對生命種種考驗，在場社工們都心有同感，透過歌曲獲得共鳴與正能量。(記者張雅雲/高雄報導)