南韓人氣女團BLACKPINK上月18、19日在高雄連開兩場演唱會，結束後火速回韓，成員Rosé、Lisa先發文感謝高雄，過了2周，Jennie和Jisoo昨（7日）也PO文謝謝高雄以及Blinks（粉絲暱稱）；其中Jennie與台灣製造的移動式冷氣機合照，網友狂虧廠商「賺翻了」。

Jennie一口氣在IG狂發3篇在高雄的貼文，公開後台的美照和影片，大多是身穿水果針織背心和短裙的自拍和側拍，泰籍成員Lisa也有入鏡。此外，Jennie曬出舞台下搭推車移動的影片，未曾公開的幕後花絮，讓粉絲大飽眼福。

Jennie總共發布29則影像，發文寫道：「高雄，我遲來的巡演照」、「愛Blinks們」、「感謝高雄Blinks」，讓台灣的粉絲欣喜若狂，其中Jennie在後台與台灣製造的移動式冷氣機自拍，引起網友們驚呼：「廠商這下子今年不用列廣告預算了」、「演唱會最大贏家：廠商」、「香奈兒大使免費打廣告，很賺欸」。

Jisoo也在7日更新動態，其中幾張是在高雄演唱會拍的，她在文中向吉隆坡、雅加達、高雄和菲律賓的粉絲道歉，因為她正好忙於宣傳個人專輯，沒辦法立即發文，很抱歉讓大家久等，「我希望我們能夠珍惜一起創造的所有回憶，感謝大家耐心等候BLACKPINK的巡演，我很高興看到你們燦爛的笑容和聽到熱烈的歡呼！！我已經期待下次見面了，愛你們。也非常感謝支持我Solo的Blinks，多虧了你們，我才能更加努力地工作，希望你們喜歡。」