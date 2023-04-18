「鐵肺歌手」鄧紫棋16歲時在香港出道，22歲時就入圍金曲獎，成為最年輕入圍女歌手，她天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，深受華人歌迷們的喜愛，被譽為歌壇界小天后；近日傳出她將擔任好友何超蓮的伴娘，婚禮現場卻不見她的身影，她用發文方式寫下祝福，讓不少網友感動。

今（18日）是何超蓮與男星竇驍婚禮，好友鄧紫棋在社群平台發文懷念過去：「18歲認識你，看著你從包包臉成長為大美女，看著你從坐在床上為情所困而整晚不睡的少女，成長為現在已經要嫁為人妻的成熟女人，很多回憶浮現眼前」，兩人曾做過很多傻事，鄧紫棋透露有次與何超蓮一起去東京旅行，何超蓮為了吃名店壽司，凌晨兩點就把鄧紫棋叫起來排隊，在寒風中排了3小時才知道那家店有名是因為很便宜，兩人在日本吃到好吃的哈密瓜麵包後，回香港還一起去超市買材料動手做，雖然走了很久也很累，但是聊了很多。

除此之外兩人時常碰面旅行，「在忙碌的行程裡一起爭取時間放鬆，你來我的演唱會，我去你的牛肉麵店，你試過在我生日的時候驚喜地飛來我工作的地方，捧著蛋糕出現在我面前，我也試過在外地回來拿著好吃的突然出現在你家門前」，鄧紫棋坦言也有吵架和不開心的時候，但兩人從幼稚到懂得體諒彼此。雖然無法親自到婚禮現場祝福好友，「但我能遠距離地為你祈禱和祝福，祝你和豆豆（竇驍）永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你」。