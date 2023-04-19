劉尚謙之子劉至翰過去因兩段婚姻鬧得沸沸揚揚，他淡出螢光幕兩年改做生意，近日他上節目自曝早在實境節目走紅前幾年，自己就計畫要拍類似的實境秀，卻遇上母帶不見，他本來想回本行拍戲，製作單位卻突然閃電表示不拍了，他在臉書抱怨此事，朋友一個個見他就逃，只有一人願意借他錢，還說不用急著還，讓他嘗盡人情冷暖。

劉至翰最近上《命運好好玩》，分享早在2011年就研究新媒體，2016年便砸錢開始拍跟三鐵有關的真人秀，他自嘲可能是因為演員身分走紅，雖然桃色新聞多，還是有許多廠商幫忙願意投資贊助，募了一些錢，他也自掏腰包砸了一些錢拍攝，可說是實境節目的先驅，本來看好上映時可以吸引許多廣告投資，讓電視台賺錢，未料母帶竟然人間蒸發，讓他傻眼慘賠。

【命運好好玩】「掌心藏水」財庫滿滿手相！貴人相助天生否極泰來命格！劉至翰負債千萬近況曝光！馬國畢遭友詐騙慘上加慘！難兄難弟齊努力！甩債人生更快活！2023.4.17 (劉至翰、馬國畢)

劉至翰說，自己當時因為要上繁體中文字幕，跟製作公司要母帶，對方竟表示不翼而飛，出動許多製作方、影音平台、電視台幫忙找都找不到，而他原本當時就負債，如今欠的金額又增加，他本來有意提告，連律師都已經蒐證完畢，但因為那些後製人員都太年輕，根本無力償還，再加上有人人品有問題、愛說謊，劉至翰不想再與對方有牽連，「因為你也知道我們拍八點檔（的），幾百萬我們還擔得起」，便決定摸摸鼻子不提告，一肩扛下所有債務。

劉至翰表示，後來實境節目拍了第二季，贊助投資方也談好簽好合約了，卻臨時表示要取消，他決定回去拍戲，定裝照都拍了，又遇到不負責的製作單位宣布合作取消，屋漏偏逢連夜雨，導致他債務越滾越多，累積到上千萬。劉至翰說，自己原本是對朋友兩肋插刀的人，但遇到他出事，在臉書抱怨「我從來沒有這麼焦慮過」時，只有一人主動打電話給他，願意先匯錢幫他，其他人不是消失，就是邀他做「組織行銷」，幸好他最後靠賣水晶成功翻身，才突破經濟困境。