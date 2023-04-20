家中長輩需要家人看顧，該給多少薪水呢？一名網友上網透露，外婆生病出院後需要看護，只有阿姨有意願可以照顧，希望舅舅能支付日薪3千，但兩方因為薪水陷入僵局，苦惱親戚當看護該給多少才合理，引起眾人熱議，一面倒力挺阿姨拿錢。

一名網友在PTT八卦板發文，最近外婆生病出院後需要有人協助生活起居，親戚中只有阿姨有空可以照顧，所以舅舅想請阿姨當看護、煮飯打掃，由於外公好像沒有給女兒遺產，阿姨要求兩個舅舅每天要付3000元當薪水，舅舅則認為「請看護一個月也不用9萬元」，雙方僵持不下，讓他好奇詢問「請親戚當看護一天多少錢合理？」

貼文引起網友熱議，不少人認為阿姨要求並不過分，「嘉義長庚看護一天2700給你參考」、「行情大概2800，伙食費要另外給」、「3000差不多啊，你算一下時薪就知道了」、「現在台籍一天2500搞不好還請不到」、「台灣看護一天3000很便宜，24小時的又更貴」。

還有過來人建議直接花錢找專業看護，「出錢是最輕鬆的，照顧比你想的累」、「你只要照顧過兩個禮拜就好，你就會覺得你寧願花錢就好」、「別找自己人，最後累死你」、「遺產拿來請看護或是住療養院都可以」、「有分到遺產還不想花錢也太貪」。