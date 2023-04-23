國民黨台北市松山、信義區立委初選落幕，由台北市議員徐巧芯在民調、黨員投票雙雙擊敗現任立委費鴻泰，徐巧芯將迎戰民進黨提名的同區議員許淑華。至於徐巧芯對戰許淑華勝算如何？媒體人吳子嘉表示，他有做過徐巧芯和許淑華的對比民調，徐巧芯「贏很多」。

吳子嘉22日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他的老家在捷運永春站的富台里，也就是以前的富台新村，他有陪徐巧芯去，這些富台的兄弟們，通通投給徐巧芯，很奇怪，因為照理論講，費鴻泰在那邊應該是經營很久了。

針對初選後費鴻泰的回應，資深媒體人黃暐瀚表示，他看到費鴻泰這整篇po文，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」，他只看到一個重點，就一個字「徐」。他認為，徐巧芯會贏，是因為民心所向，大家希望看到有戰鬥力的。

至於徐巧芯對戰許淑華勝算如何？吳子嘉透露，他有做過徐巧芯和許淑華的對比民調，徐巧芯贏很多。他認為，許淑華選議員時，長期在這個地區是藍綠第一名，算是很厲害；而許淑華上次跟費鴻泰的立委之戰差距也不大，可說不容易，不過也有可能跟總統蔡英文2020年拿到817萬票的聲勢有關。