總統蔡英文22日主持全台最大太陽能光電場「雲林新興電廠」啟用典禮，強調這是台灣光電發展重要里程碑，還喊出政府有決心壯大綠能產業。國民黨台北市議員徐巧芯23日在《新聞大白話》節目強調，壯大綠能產業最後又是讓新潮流得利，藍營戰將謝龍介曾反映台南民眾心聲說，有太陽能板在家戶旁邊，室外溫度高達41度。此外，北高雄產業園區動土，是不是又要讓高雄的房價再一次漲起來，最後得利都是綠營自己人？

「蔡英文她說要壯大綠能產業，光是看到這個，大家就應該要瑟瑟發抖了！」徐巧芯表示，看台南，他們去壯大了再生能源產業之後，是讓哪一個單位、哪一個派系得利？其實老實說，還是一樣是新潮流！

徐巧芯指出，再生能源的一個大戶叫雲豹科技，董事長是賴勁麟，他的女兒就是民進黨立委賴品妤。副董事長李退之，他的太太現在也想要選立委，現在在參加初選。台南本來就已經夠熱了，你又裝了一堆太陽能板在家戶旁邊。

「太陽能的這個光電板，是吸光不吸熱！」徐巧芯強調，謝龍介告訴她，那邊的住戶反映，室外的溫度高達41度！41度能住人嗎？所以當蔡英文在講說壯大綠能產業的時候，我們會合理認為，是要讓民進黨的特定派系再度得利！

徐巧芯提到，所有民進黨講的都跟利益有關，所謂的北高雄產業園區動土，是不是又要讓高雄的房價再一次漲起來？

徐巧芯質疑，所以這次的產業園區動土，到底對當地的效益是高的還是低的，目前沒有人知道，可是週邊的房價可能又開始齊漲。