女星陳喬恩外型亮麗、作風直率，早年擔任行腳節目《中國那麼大》主持人，進入戲劇圈主演作品《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》收視紀錄履創佳績，後到大陸拍戲，多部作品叫好叫座，被譽為「偶像劇女王」，近日她客串的劇集海報釋出，照片卻讓網友看傻眼。

電視劇《烈焰之武庚紀》由任嘉倫、邢菲、祝緒丹、嚴屹寬、朱正廷、米熱領銜主演，43歲的陳喬恩擔任劇中特邀演員，劇方今（24）日公開角色海報，陳喬恩的仙俠古裝造型頂著淡紫色長髮，身穿紫衣仙氣飄飄，不過五官卻有些奇怪，和陳喬恩以往的模樣不同，如果不是海報上寫著名字，乍看根本認不出來，許多網友表示應該是修圖師的問題：「真的完全認不出」、「P圖太狠了啦」、「為了服務角色罷了，本人還是美的」、「李小冉我都信！」、「搞笑呢吧，我一開始看熱搜，我想陳喬恩怎麼可能認不出來，一點開，這是陳喬恩？！」、「有點像應采兒畫濃妝的樣子」、「陳喬恩本來挺好看的，不p更好」、「海報p過頭了而已呀」。

除此之外友情參演的男星明道造型也非常獨特，明道穿著金色的古裝，手持巨斧，髮型卻是油頭短髮，非常有網路遊戲代言圖的感覺，網友直呼：「明道你怎麼了」、「這妝造一股洗錢味……」、「是兄弟就來砍我」、「網遊廣告大劇嘛」、「明道很缺錢嗎」。