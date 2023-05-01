「錢都」推出「師園鹽酥雞」加價購活動，僅需49元銅板價就可吃到「師園鹽酥雞」。(錢都餐飲集團提供)

「吉哆火鍋百匯」推出「揪愛母親歡樂抽」活動，最大獎為「免費吃一年的吉哆」。 (錢都餐飲集團提供)

台灣人愛吃鍋，逢年過節親友聚餐，火鍋是不少人的首選。連鎖鍋物品牌「錢都日式涮涮鍋」，趕搭母親節孝親商機，推出期間限定的「寵愛媽咪和牛海鮮雙人套餐」，可品嚐到奢華和牛與紅蟳等海陸好料。而「錢都」集團旗下的「吉哆火鍋百匯」，則推出4人同行送摸彩券，有機會抽中最大獎「請媽媽吃一年份的吉哆」。

成立於1997年的老字號平價日式鍋物品牌「錢都日式涮涮鍋」，價格實惠，加上店數多用餐方便，是不少台灣人心目中的國民火鍋。瞄準母親節檔期，「錢都」特別設計「寵愛媽咪和牛海鮮雙人套餐」迎戰母親節檔期。在肉品部分，有和牛、Prime背肩牛、霜降豬和本草梅花豬4選2；其中「Prime 背肩牛」為牛的背部和肩膀部位經精心處理和切割而來，肉質豐美、多汁，富含高質量的蛋白質和維生素B群、鈣、鐵等營養成分，相當適合讓母親補元氣、增強體力。

這款套餐的賣點還有高奢海龍王海鮮船，齊聚8 款海鮮的海龍王一艘，從紅蟳、干貝、鮑魚、蛤蠣、草蝦、魚片、魷魚、鮮蚵等應有盡有，套餐另提供新鮮蔬菜盤 、附餐各 2 份，讓媽咪吃好吃飽。「寵愛媽咪和牛海鮮雙人套餐」雙人售價 1299 元，供應至5月24日。

5月10日起，「錢都」各門市同步推出限量加價購活動，僅需49元銅板價就可以吃到師大夜市人氣美食「師園鹽酥雞」。業者推出全新吃法，可將「師園鹽酥雞」加到「錢都」的火鍋湯頭裡烹煮，煮過的鹽酥雞更加軟嫩多汁，而火鍋湯頭有了鹹酥雞助陣，也迸出蒜香肉香交織的濃郁新滋味。

同集團的「吉哆火鍋百匯」適逢「韓國美食節」活動，除了火鍋，還有豐盛的韓國美食吃到飽。因應母親節，品牌推出「揪愛母親歡樂抽」，即日起至5月14日晚上8點止，4人同行用餐即贈送摸彩券1張，有機會抽中最大獎「請媽媽吃一年份的吉哆」。