台南8日發生一起車禍，造成一對母女1死1重傷。交通部長王國材今表示「愧疚」，對於行人權益無法被保障，他感到抱歉。王國材強調，已要求全國22縣市立即實施「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛必須全部停下來，保護行人安全。

王國材今在立法院表示，對於台南該起交通事故，他個人感到非常愧疚，「國家沒辦法保護行人穿越馬路的權益」。他認為，部分改善作法短期內無法完成，但極短期內可做的，「行人專用時相就是一個辦法」。

王國材說，5月起已針對各縣市進行行人安全環境視導，目前桃園、台南已完成。過程中發現部分項目短時間做不到，如行人穿越線往外擴，方便駕駛轉彎時「可正向看見行人」，避免視線死角，但需要時間處理。

既然遠水救不了近火，王國材說，交通部已發函各縣市政府，立即全面推動「行人專用時相」；當行人開始穿越馬路時，雙向車輛全部紅燈，確保不會有車輛轉彎穿越斑馬線。

但各縣市政府什麼時候開始？王國材坦言要看各地方政府狀況。「行人專用時相」不是新招，部分縣市的重要路口，如鄰近學校的十字路口、交通繁忙的十字路口，已有在特定時段實施的先例。