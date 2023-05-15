海底覆網名符其實的海底死亡長城，但潛水客單憑一己之力無法清除。（京太郎提供。許逸民／澎湖傳真）

澎縣府農漁局派人清除赤馬這具海底覆網，足足有320公斤。（澎縣府農漁局提供。許逸民／澎湖傳真）

海底覆網真的是名符其實的「死亡長城」。一名潛水客日前到澎湖西嶼鄉赤馬村人工魚礁區潛水，一下水就發現一張大型的廢棄漁網，上面不但有很多魚卡死在上面，就連保育類的綠蠵龜也難逃浩劫，纏網死亡。

這名署名京太郎的潛水客，隨然試圖憑一己之力清除，但因漁網過重而無功，只好在12日上網PO上這段有一大片廢棄漁網壟罩在珊瑚礁上，一隻海龜被網子纏住而死亡多時，在海中載浮載沉的震撼畫面求援，強調當地是珊瑚礁生態區，也是各種海洋生物聚集繁衍之處，生物纏網死亡。

畫面曝光也立即獲得各界廣泛迴響，澎湖縣政府農漁局也馬上委託海底覆網清除團隊於隔日前往清除，果然於該處水深約五米處發現大件覆網，打撈回岸上秤重近320公斤，網具上還纏繞一具腐敗已久之綠蠵龜屍體。

京太郎說，他當天下水的時候，看見覆網是很大張的覆蓋在人工魚礁上，長寬有幾公尺平方，當下感覺就不詳了，接著就發現了死亡綠蠵龜，也有其他的魚類卡死在上面，他覺得這些魚類算是枉死，感覺很可憐。

澎縣府農漁局秘書張宏安表示，12日接獲通報後，隔天起一連兩天就派水下清除團隊下水勘查，並把覆網清除上岸。他強調，在漁業署的經費支持下，縣府今年會持續進行清除海底覆網的動作，預計可以清除25000公斤，也呼籲若漁民朋友有發現覆網，隨時可以通報縣政府進行清除。

澎湖縣今年開始實施漁網實名制，從漁網可以追蹤到所有者，也奉勸漁民切勿棄置廢網，以免一時方便卻成了扼殺海洋生機的兇手；更要求網具若在海上遺失，也必須依法通報經緯度，以利於日後清除廢網工作，遏止海底廢網成為死亡長城的悲劇。