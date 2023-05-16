「大馬女神」林明禎擁有34E突出上圍和22吋小蠻腰，再加上甜美的巴掌臉，被網友封為「真人版娜美」，雖然她今年以《飯戲攻心》入圍香港電影金像獎卻沒得獎，但已為她打響轉行演員的第一步。近日，林明禎曬出跟家人到阿拉伯聯合大公國旅行的照片，可見她緊身白上衣上身，露出小蠻腰，超突出的長輩也讓粉絲移不開視線。

林明禎去年4月退租在台北的小豪宅，正式宣布轉往香港發展，她寫下：「小小捨不得，但人生就是這樣，我得繼續向前」，並表示不是從此就不回來，而是過起四處為家的生活，而她到香港後吸收了一票粉絲，人氣暴漲，更以這股人氣接拍電影《飯戲攻心》，接連入圍香港電影金像獎最佳女配角獎、香港電影評論學會大獎最佳女演員獎，以實力證明自己並非花瓶。

林明禎後來分享在香港的新家，被網友挖出新家光是租金每月就要4萬港幣（約15萬台幣），可見雄厚的吸金能力。後來她接受Youtube節目「好青年荼毒室」專訪，問主持人有沒有看《飯戲攻心》？主持人頌頌說：「我準備看」，讓林明禎呆了一下，接著裝哭驚訝對方沒看過，聊到電影中的經典動作，頌頌邊看邊笨拙學習，讓林明禎一度裝兇後又態度大轉說：「好！原諒你」。

相當疼愛並重視家人的林明禎，最近在IG發文曬出全家到阿拉伯聯合大公國的美照，可見她在沙漠中穿上一身白衣中空裝，凹凸有致的曲線相當火辣，其中一張照片還將斜背的一條帶子卡在胸前，雙峰線條更加「立體」，引來粉絲讚嘆說：「大美女」、「這套衣服很適合妳，很可愛」、「妳怎麼『辣』麼美」、「喜歡風景更喜歡妳」。