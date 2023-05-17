副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，但他16日與大學生座談時，竟驚吐一句「房價在降」，引發熱議挨批有如晉惠帝。民眾黨發言人楊寶楨表示，內政部長林右昌今(17日)又提油救火，幫賴清德炎上說「年輕人買不起房，不是真的買不起，而是沒規劃，或想買的地點、區位價格太高」，他坦言高房價是慢性病，社宅僅2萬多戶的確量不夠，也坦承補貼不是根本解方，可是目前政策仍著重租金補貼和房貸補助，楊酸林的潛台詞大概是：「你各位自己不爭氣，怪我囉？」

楊寶楨表示，令人遺憾的是，賴副總統面對批評選擇直接躲起來，只交給發言人們出來扛砲火，拒絕再和年輕人對話，連自己澄清的誠意都拿不出來，那怎麼好意思高喊說要爭取年輕選票？接下來勢必要端出完整的國政論述，爭取民眾的認同和支持，「請問賴副總統，您準備好了嗎？」

楊寶楨提到，不論是賴清德陣營或是林右昌，都只想強調一句「斷章取義」來輕描淡寫、糊弄過去，「但實際上，就是有說出這樣的話啊！」她酸林右昌的潛台詞大概是：「你各位啊～自己不爭氣，怪我囉？」

楊寶楨指出，林右昌近期針對居住正義議題發表不少看法，大概是吃了誠實豆沙包？他坦言高房價是慢性病，現在社宅只有2萬多戶，的確量不夠；也坦承補貼不是根本解方，「可是目前政策就還是著重租金補貼和房貸補助啊！還敢大內宣說：20萬戶社宅年底達陣？」

楊寶楨強調，實際上，這個目標不只計入包租代管的6.4萬戶，甚至算入「規劃中」的社宅，才能勉強達到19萬戶。可以看出，蔡政府非常會在紙上畫大餅，無法讓實際完工社宅數量達標，明顯在灌水數據。若不是前市長柯文哲積極興辦約2萬戶社宅，民進黨政府只會跳票得更厲害。

楊寶楨直言，民進黨政府面對政見承諾跳票，如今不斷找理由來圓，甚至想要重新解讀，幫自己的無能為力合理化，「但人民都看在眼裡！」