腎臟是人體排毒的重要器官，一旦受損，對健康危害極大，營養師李婉萍分享案例，一名男病患養成「多喝水」的習慣，回診檢查發現腎臟功能變好，尿液檢測也進步了。

李婉萍在臉書發文指出，有位男病患某次回診，腎臟功能變好，體重沒有大改變，且應酬仍多；原來他自知腎功能不好、尿液檢查不理想，與水分不足有關，因此在應酬之前，會先喝完3杯水再去，其他飲食照常。

李婉萍直呼，「沒想到就只是這樣一個小小的動作，對他的生活影響不大，一年下來卻讓他的腎功能變好了。」

多喝水好處多，可以促進新陳代謝、幫助腸胃消化、保持血管健康、使大腦靈活及維持肌膚彈性。

腎臟科醫師江守山也表示，過去認為腎臟受損無法逆轉，不過越來越多研究發現，許多食物可以改善腎功能，像是薑黃、咖啡、水、褪黑激素；他表示，若體內水分不足，腎臟會因毒物濃度高而受損，建議每天要喝2500毫升的水。