隨著天氣越來越熱，民眾買飲料解渴的次數也逐漸增加。一名女網友表示，日前買了某手搖飲料店的玫瑰茶飲，沒想到喝完後竟然瘋狂腹瀉12次，讓她不禁開玩笑說「這飲料根本是浣腸藥吧！」奇特的經歷讓一票網友笑翻，甚至有便秘問題的網友也想要來上一杯。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己沒有喝手搖飲料的習慣，日前心血來潮買了某品牌的玫瑰茶飲，拍照和閨密分享後，對方還提醒「這個會拉肚子唷」，結果原PO回到家真的狂瀉6次水便，驚呼：「我平常沒便秘習慣，覺得這飲料根本是浣腸藥吧！」

從原PO上傳的照片可見，手搖飲料業者貼心地在外包裝貼了張貼紙提醒，玫瑰易使「腸道順暢」，建議首次飲用者可以先試喝300毫升，若沒有特殊反應再酌量增加，飲用後的2至3小時間會有「舒暢現象」，不過每人體質不同，反應也不盡相同。

隔日原PO再度更新貼文，表示自己總計腹瀉12次，還說其實肚子完全不會痛，僅有「想放屁的感覺」，下一秒就直奔廁所狂噴，發文是單純分享經驗，沒有責備店家的意思，懷疑是因為自己腸胃較敏感才會有如此後果，「奉勸腸胃敏感的人，真的三思」。

貼文一出後，意外引發網友熱議，留言笑說：「大冰奶算啥，玫瑰茶讓你體驗人生舒暢」、「我買過一次，拉了兩天」、「我買過一次就嚇到了，拉到可以直接預約做大腸鏡一樣乾淨」、「這家玫瑰茶真心覺得好喝，但每喝必跑廁所」、「這麼厲害感覺需要來一杯」、「我上次也喝一款有玫瑰的飲料，也拉到不要不要的」。