百萬網紅波特王去年6月與經紀公司聚暘多媒體鬧翻，拍片指控前老闆火星叔叔欠薪和限制拍片數量後被告誹謗，雙方鬧上法院；近日高雄地院判決結果出爐，波特王言論不構成誹謗，判無罪，可上訴。波特王本人也在臉書感謝司法還他清白，更開心表示5月底就有被通知，還呼籲大家別去攻擊對方，「有法院認證我清白已足以」。

波特王與前東家鬧翻一事吵得轟轟烈烈，今（6日）一早被爆出他已被法院認證無罪，他下午也在臉書分享最新近況，一開頭就感謝司法還他清白，接著表示在5月底法院就已經通知判決結果，「當時就知道自己無罪」；波特王補充說，自己這段時間很忙碌，無法好好聊這件事，原本打算忙完再與粉絲分享好消息。

短短幾個小時內貼文就湧入破千網友留言恭喜波特王，而他也沒被喜悅沖昏頭，反倒貼心呼籲大家不要為了他去對方（前東家）版面留言攻擊，笑說會給他們流量，他則是對於有法院認證自己清白，就非常滿足了。

波特王昔日以「幹話搭訕術」系列影片在網上竄紅，但去年6月與前東家鬧翻，之後自創新的粉絲團和IG，以兩支影片「海水退了」和「澄清不實言論」解釋雙方鬧糾紛始末，卻遭到前老闆提告散播謠言、誹謗他們；在鬧上法院近一年後，高雄地院法官綜合相關事證，認定波特王去年針對與經紀公司爭議發布的兩支影片內容均不構成誹謗，判定他無罪，仍可上訴。