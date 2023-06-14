日籍已婚女星廣末涼子，7日被爆與米其林一星名廚鳥羽周作雙出軌，雙方先否認，但今（14日）兩人態度180度轉變，雙雙謝罪承認外遇，廣末涼子的偷情日記還被曝光，字句相當露骨。雖然大部分的網路風向都在罵廣末涼子、鳥羽周作，但台網紅陳沂逆風力挺，還重提謝忻跟已婚阿翔的緋聞，遭網友砲轟「雙標仔」。

廣末涼子14日承認婚外情，同天《週刊文春》再公布兩人搞不倫的情書、交換日記，廣末涼子不但傾訴因距離感到寂寞的心聲，還自述在婚姻中的無奈，肉麻地對小王告白：「打從心底深深地想要你，非常非常愛你，周作，我真的好喜歡你。」更誇張的是，廣末涼子赤裸地描述偷情的感受，出現「讓我哭泣、讓我舒服」、「無論何時你都能以自己的方式陪在我身邊，且能與我面對困難」、「真的非常感謝你，由衷地感謝你」等字眼。

廣末涼子承認出軌後，不但自毀演藝事業，玉女形象也翻車。（圖／中時資料照）

陳沂聽聞此事，14日在臉書評論廣末涼子為不倫戀道歉，「我覺得這是很好的示範，做錯事沒有理由沒有藉口，就是道歉。不要在那邊硬拗自己是受害者，或是怒嗆正宮，還是帶風向說怎麼只罵我不罵男的。」接著，陳沂重提謝忻跟阿翔的陳年緋聞，覺得阿翔長那樣，怎麼看都不可能，沒想到是事實，虧「謝忻真的要多吃點葉黃素或是去收驚看看是不是中邪？」

不過，陳沂認為不倫的對象若是廣末涼子，根本不需猶豫，開玩笑道：「要是今天蘇志燮或玄彬想跟我外遇，我一定立刻道歉，怕妳們不知道我犯了這種人神共憤的錯！」此文一出，網友留言：「雙標仔」、「怎麼又說到謝忻啦，她一定耳朵很癢」、「我就知道阿翔又要被抓出來鞭」，陳沂無懼回覆：「顏值即是正義。」

廣末涼子14日在IG發布手寫道歉信，承認背叛藝術家丈夫井筒順，「正如部分週刊所報導，我跟鳥羽先生的關係就跟報導所述一樣」，因此她對造成鳥羽先生家人的傷痛深感歉意，也已向自己親人和3個孩子說明來龍去脈以及下跪道歉，他們理解並原諒「我這樣一個不成熟的母親」。

廣末涼子亦向支持她的粉絲表達歉意，會將玷汙她憧憬的女演員事業的事實，和傷害鳥羽家人的罪孽銘記在心，思考往後的人生。所屬經紀公司同步發聲明道歉，並處分廣末涼子無限期停工。鳥羽周作則透過推特致歉，承認報導內容多數屬實，未來會盡全力彌補家人，懇求外界勿打擾老婆和孩子。