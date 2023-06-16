資深男星許傑輝連日遭踢爆過往各種「狼行」，陷入性騷擾風波的他也在公開道歉後，並宣布退出演藝圈暫停所有工作。不過，除了多名受害女子出面指控許傑輝，有網友挖出他2015年在節目中公開吃豆腐的影片；畫面中許傑輝直接對米恩奇（原名米恩綺）上下其手，而他的誇張舉動早在8年前就遭砲轟。

許傑輝在演藝圈闖蕩多年，綜藝和戲劇表現深受肯定，甚至成為專門指導的老師，但沒想到被揭露私下狼性；還有網友挖出許傑輝2015年一個節目上，討論「女生穿著暴露有錯嗎？」的主題，誇張舉止遭網出征了。

在該節目喬段中，許傑輝男扮女裝成一名中年女舍監，與性感女學生米恩奇互動，他先阻止2名想偷窺米恩奇裙底風光的男學生，之後轉頭碎念米恩奇穿著太清涼，下一秒就用手指戳了米恩奇胸部，說她怎麼「東露一塊、西露一塊」，讓米恩奇趕緊用手遮胸口；沒想到許傑輝在摸了她的腹部後，又將手伸到裙底，作勢捏大腿。

儘管有人認為許傑輝的行為只是藝術表現，或是為了節目效果，但上下其手的行為早在8年前就有民眾看不下去，直言「可以這樣嗎？」；如今也湧入不少網友痛罵，「戳到都會晃了」、「那些動作根本就可以保持距離」、「還真入戲啊！明擺著吃豆腐」。

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