端午節應景吃粽子，一名網友分享，聽說台南吃粽子要配味噌湯，這個神奇的搭配到底是怎麼出現的，引起網友討論，不少人看呆，另有許多台南在地人點頭說，這是台南的習慣，粽子和味噌湯真的絕配。

一名網友在PTT上分享，端午節吃粽子，南部有個神奇習慣，那就是吃粽子要配味噌湯，少數人則會配浮水魚湯。原PO坦言他第一次聽到這樣的搭配組合的時候很傻眼，因為味噌湯明明是日本的食物，怎麼會跟粽子一起呢？到底是誰發明這樣的組合？

貼文引起網友討論，不少外地人驚呼第一次聽到這種奇怪的搭配法，感覺配酸辣湯或貢丸湯會更對味。另有許多台南人表示，「台南的習慣」、「台南會這樣吃的人，以中老年人居多，而且那個味噌湯超甜的」、「粽子清香配味噌湯的鹹及鮮甜，絕妙搭配」、「真的只有台南才這樣吃」。

另有內行網友解釋說，因為有時候吃粽子會覺得有點乾，想配湯一起吃，剛好味噌湯製作方法簡單又便宜，小小一碗約10元，丟幾塊白豆腐就能賣。