藝人曹西平出道超過40年，行事風格向來直率敢言，深得粉絲喜愛，近來鮮少在螢光幕前曝光的他，昨(3日)卻突然表示不需要看製作單位臉色吃飯，接著感嘆：「老藝人不受尊重就算了，還要這樣子被看衰」，引發網友關切究竟發生何事?

曹西平表示即便沒有通告，也不想要看電視台製作單位臉色吃飯，指出對方給予老藝人表演舞台，就好像施予多大恩惠，讓他感覺到不僅被侮辱，甚至有被糟蹋的感覺，語出無奈表示：「老藝人不受尊重就算了，還要這樣子被看衰，沒有前輩有今天的後輩嗎」，不過即便如此，仍不怕流落街頭或餓死，因為有不少朋友常寄食材資助，讓他感性表示：「唱了四十多年了，這就是我最大的安慰」，接著強調：「可以做自己很勇敢的活下去」。

對此，網友紛紛留言：「感謝四哥，超前的勇者用來身教與正能量的好」、「正直善良的人會聚在一起，相互照應」、「你算是一位有福報的人啊」、「認同你的看法，喜歡做自己」、「我們做人真的要正直善良與敬重他人」。

曹西平日前曾表示在能演藝圈說真話的很少，每個人都是各懷鬼胎，只要出事了很多人躲都來不及，根本不會幫忙出聲，甚至不願意了解真相，尤其是平常一起吃喝玩樂花的人，出事時便不見人影，讓他指出這就是現實的一面，但也點出關鍵：「因為誰都不敢挑戰失去演藝的工作機會」。