防疫人員查獲廢棄水桶內孳生孑孓。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市長陳其邁昨晚偕同9名在公衛等各領域專家，討論登革熱防治策略。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市衛生局呼籲，民眾應落實登革熱旅遊TOCC問診。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄衛生局今新增2例登革熱確診，其一為昨遭列入高度疑似個案湖內區8個月大女嬰，另一為左營區20多歲男子，上月底從泰國入境返國，月初出現發燒、肌肉痠痛等症狀，今檢驗確診。女嬰、男子分別為第11例本土、境外移入確診病例。高雄市長陳其邁表示，目前今年為登革熱第一型病毒，2015年為登革熱第二型，若交叉感染會容易出現出血症狀而導致重症風險，呼籲市民多加防範。

衛生局表示，湖內區8個月大女嬰，經疫調近期曾由家人帶至台南市仁德區(疫情群聚地區)，5日開始出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀就醫，8日就醫採檢NS1快篩陽性並通報，昨列為高度疑似確診個案，今實驗室檢驗為PCR陽性確診。

而居住於左營區20多歲男性，經疫調6月29日從泰國入境返國，7月4日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀，7月9日至醫院急診後住院，登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗為PCR陽性確診；目前已針對兩案居住地半徑100公尺室內外同步地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

為防止登革熱持續延燒，陳其邁昨日晚間偕同，病媒生態、公衛防疫及感染科、重症醫學臨床醫師共9位專家學者舉辦登革熱專家會議，共同討論防治策略。陳其邁表示，高雄市2015年登革熱大流行為登革熱第二型病毒，今年目前台南市群聚疫情為登革第一型，民眾若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀而導致重症風險，若無及時就醫最嚴重的狀況死亡率可達50％。

陳其邁指示，衛生局發送簡訊通知曾感染登革熱民眾謹慎防蚊，若出現持續發燒、牙齦出血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫。

衛生局表示，民眾應定期巡檢並清除積水容器，以防埃及斑蚊或白線斑蚊孳生，如查獲孳生病媒幼蟲，將會依法裁罰新台幣1200元以上罰鍰；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市533家登革熱合約診所( https://gov.tw/146 )就醫並告知醫師活動史。