杜蘇芮颱風來襲，高雄市受颱風及外圍環流影響持續降雨，今天上午以桃源區南天池最大，24小時累積雨量達245毫米。（氣象局官網雨量觀測資料／林雅惠高雄傳真）

杜蘇芮颱風來襲，高雄市受颱風及外圍環流影響持續降雨，今天上午以桃源區南天池最大，24小時累積雨量達245毫米，各區公所已完成撤離3072人，包括原鄉3區（那瑪夏、桃源及茂林）及六龜、甲仙等，目前風雨不大，預期下午開始出現暴風雨，請民眾勿掉以輕心。

杜蘇芮颱風為東部帶來驚人雨勢，不過在警戒範圍的高雄市上午似乎還沒什麼風雨，根據氣象局官網雨量觀測資料顯示，高雄市雨量前十大排行區域，截至上午11時皆落在高雄山區桃源及茂林區。

雨量前十大排名分別是在高雄市桃源區南天池，24小時累積雨量245毫米、其次依序是桃源區排雲，24小時累積雨量204毫米、桃源區小關山，24小時累積雨量142毫米、桃源區天池，24小時累積雨量142毫米、茂林區多納林道，24小時累積雨量107毫米、桃源區溪南，24小時累積雨量107毫米、桃源區復興，24小時累積雨量64.5毫米、茂林區多納，24小時累積雨量57毫米、桃源區藤枝，24小時累積雨量51.5毫米、桃源區御油山，24小時累積雨量51毫米。

桃源區梅山里長顏忠義表示，桃源山區上午風雨不大，預期午後才會感受暴風雨勢，里內病患及老人婦女都已下山依親，山上乾糧已備足一周，防颱措施都已備妥。