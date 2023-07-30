蒙古烤肉曾經紅極一時，在夜市隨處可見，還有吃到飽的形式，料理方式是自己夾喜歡的青菜、肉給師父料理。一名網友回憶，大學時很流行蒙古烤肉，一份100元很下飯，納悶為何現在退流行。對此，網友分析，漲價後CP值不高，菜不能疊出世界奇觀後，就很少去吃。

原PO日前在PTT提到，以前大學時期很流行蒙古烤肉，一份100元隨便夾，大家都在比誰食材堆得高，且口味很重很下飯，非常喜歡，但曾幾何時這些店都幾乎消失，是退流行嗎？不解為什麼。

文章曝光後，不少網友也大嘆可惜，「想念夜市那種蒙古烤肉，超級好吃」、「超懷念唐宮的，好吃還有酥酥的燒餅，可惜吃不到了」、「懷念天母磺溪旁的蒙古烤肉」、「能自己調配醬汁，真的超愛蒙古烤肉吃到飽」、「懷念屏東的田園，有蒙古烤肉+排餐+火鍋+現打果汁，而且裝潢也復古」。

但也有老饕分析蒙古烤肉沒落的原因，「超過某個價位就沒CP值了」、「被老闆說菜很貴不要疊了以後，就沒去吃過了」、「說到底，吃到飽沒落原因都差不多是CP值崩壞吧？對店家對顧客都是」、「樂趣在於自己夾肉夾菜，味道真的不怎樣。」

還有內行網友表示，蒙古烤肉的由來其實起源於台灣，是相聲大師吳兆南將北京的炙子烤肉，改良命名為蒙古烤肉，類似自助餐形式，取料後由廚師料理，2016年曾經登上CNN全球最佳烤肉榜內。