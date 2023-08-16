聽到這種話真的好讓人受傷！一名網友表示，婆婆只有在要洗碗的時候才會想起媳婦，認為洗碗是「女傭的工作」，當小姑、姪女主動挽起袖子洗碗時，婆婆就會急忙衝上前咬耳朵，要她們把碗碟「留給媳婦」，而這樣的狀況已經發生過無數次，讓媳婦忍不住上網抱怨，「若是妳們，還會回去婆家當免費女傭嗎？」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，最近婆婆過生日，親生兒女全都回家慶祝，而媳婦因故沒有到場，婆婆一點也不在意，完全沒有特別提起，直到眾人吃飽喝足後，婆婆才一邊洗碗盤一邊碎念，「媳婦應該過來的，怎麼不來呢？」

原PO感慨，婆婆是因為沒有人洗碗才想起媳婦，認為洗碗是媳婦「女傭的工作」，類似的情況已經屢見不鮮，過去婆婆就會偷偷叫小姑不要洗碗，將碗碟留給媳婦，就連姪女主動洗碗婆婆也會急忙阻止，「媳婦會洗，這些都是她應該做的」。對此，原PO無奈地詢問網友，「若是妳們，還會回去婆家當免費女傭嗎？」

貼文一出，讓許多網友看了覺得火大，紛紛留言，「婆婆自己也是從媳婦過來的，也有女兒，為什麼不能將心比心」、「以後小姑也會變傭人喔」、「刷老公的卡立馬下訂洗碗機」、「洗碗真的是小事一件，但是婆婆的這種心態會讓人非常不爽」、「女人何必為難女人」、「這種惡習很多家庭每天都持續上演，難怪不婚族越來越多」。