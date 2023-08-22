雄中校友會與成大校友會合作發起全國家扶贈書郵遞傳愛，開學前要把參考書送到664位家扶孩子手中。（張簡永祥提供／曹婷婷台南傳真）

1000萬生意上門，卻沒賺到錢？由雄中同學會與台南成大校友會合力號召捐款購書給家扶孩子，書店老闆以成本價供應，促成這起美事，6年來捐了逾3萬本參考書、3920位學子受惠，書店老闆林明政說，最難的不是明明做了1000萬生意卻沒賺到錢，而是依學生需求1本本訂書，相當花時間，但「助人為樂，很值得！」

開學前夕，中華郵政貨運專車今天上午緩緩駛入台南效果書局，準備將5200本各式升學參考書運送到全國20個縣市家扶中心、664位家扶孩子手中。這項贈書活動發起人之一的張簡永祥說，捐款容易，但公益活動不見得有錢就辦得成，11個學期近4000張書單，每張書單都不一樣，總書目逾3萬本書，「若非效果書局願協助依書單1本本撿書，其實也辦不成。」

這個活動從2018年開始，由雄中75級同學會首次發起，針對積極升學的家扶孩子客製化參考書，由學生依學校各科版本開書單，每人每學期2400元選書費用，獲雄中71級，雄中81級及台南成大校友會熱烈響應，擔任高雄中學校友會理事長的雄中71級劉仁義明顯感受參考書對家扶孩子效益，「每一本書對家扶孩子代表一個希望」，第5年開始，他串聯雄中各級同學會發起「拔尖計劃」，將贈書範圍擴大到23處家扶中心，包含金門、馬祖、澎湖等地。

6年來，累積受贈學生達3960人，參考書逾3萬本，購書總額逾1000萬元。張簡永祥說，參考書之於學生跟吃飯一樣是必需品，但因為參考書價格不便宜，有些經濟弱勢孩子會攝捨不得買或是根本沒錢買，他6年前找上台南效果書局老闆林明政，對方一口答應協助備書並願意以「成本價」供應，讓募款發揮最大價值。