名作家吳淡如先前捲入AI繪圖爭議，導致她擁有36萬粉絲的主粉專一度被消失，幸好申訴後成功要回粉專經營權，最近她和網紅牙醫史書華槓上，原本一度要對簿公堂，但雙方最後決定以和為貴。未料近日，她主粉專再度消失，這回她也不知道為何被檢舉，已經再度向官方申訴，希望最後有好結果。

吳淡如先前因「AI繪圖」與「電腦繪圖」的議題遭外界批評，她一度態度強硬，遭網友在維基百科惡搞，後來她回應軟化，自認用詞錯誤，也會送禮物給被封鎖的網友，未料主粉專無緣無故被消失，使她不得不在另一個粉絲專頁道歉，「請各位大德，請高抬貴手」，據《三立新聞網》報導，吳淡如拿回粉專後，最近又再度中箭，粉專被消失，令她相當無奈。

報導指出，吳淡如最近都不得不在另一個臉書粉專發文，據知目前她已拜託工作人員寫信去申訴，希望能夠再度救回主粉專，至於被檢舉的原因，仍要等官方回應。而吳淡如最近和牙醫史書華因「大貓偷拍案」各執一詞，對方影射她訪問過性侵犯，她則喊冤揚言提告。

當時吳淡如認為史書華亂潑髒水，怒批：「你竟然想用這樣的人顛倒時間序來抹黑我，我在此提出聲明！進入法律程序。」幾天後吳淡如宣布兩人已經私下和解，「多一個敵人，不如多一個朋友」，史書華也說有時在網路發文沒有溫度，幸好溝通後雙方已經解開誤會，了解雙方都沒惡意，只是天下父母心都站在想保護下一代的立場。